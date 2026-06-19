Водителям рассказали, что им грозит за просроченный техосмотр в 2026 году

Водителям транспортных средств, которым по закону обязателен техосмотр, грозит штраф. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

«По статье 12.5 ч 1.1 КоАП штраф составляет 2 тыс. рублей, но здесь важно понимать, что данное постановление о штрафе может быть наложено только на тех водителей, управляющих транспортными средствами, для которых прохождение техосмотра в соответствии с федеральным законом является обязательным», — пояснил адвокат.

По его словам, если техосмотр для автомобиля носит добровольный характер (например, для личных легковых машин определенного возраста), то штраф за его отсутствие не предусмотрен. Наказание применяется лишь к тем категориям транспорта, для которых техосмотр остается обязательным — такси, автобусы, грузовики и другие коммерческие или специализированные машины. Для владельцев легковых автомобилей, не обязанных проходить диагностику, штраф не применяется.

До этого Лев Воропаев предупреждал, что в 2026 году техосмотр должны пройти грузовики, каршеринг, автобусы и такси, учебные и старые автомобили, а также платные пассажирские коммерческие транспортные средства.

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