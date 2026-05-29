Юрист рассказал, кому в 2026 году срочно нужно пройти техосмотр

В 2026 году техосмотр должны пройти грузовики, каршеринг, автобусы и такси, учебные и старые автомобили, а также платные пассажирские коммерческие транспортные средства. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев.

«Первая категория транспортных средств, которым в этом году надо пройти техосмотр — это, естественно, такси, каршеринг, автобусы, микроавтобусы, а также другие коммерческие транспортные средства, которые используются для перевозки пассажиров за плату. Они должны, в случае если их возраст не превышает пять лет, проходить техосмотр ежегодно. Если они старше пяти лет, то каждые полгода», – сообщил адвокат.

По его словам, для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны установлены разные сроки прохождения техосмотра в зависимости от возраста. Если машина моложе пяти лет, техосмотр нужно проходить ежегодно. Транспортные средства старше пяти лет подлежат осмотру каждые полгода. Аналогичные требования действуют и для грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей.

Воропаев также отметил, что учебные машины подлежат техосмотру раз в полгода. Что касается легковых машин, которые составляют основную часть автопарка, то для них действует следующее правило: если автомобиль старше четырех лет, при любых регистрационных действиях в ГИБДД необходимо пройти технический осмотр.

