Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Водителям рассказали, когда гаишник не имеет права эвакуировать машину

Юрист Воропаев: если водитель прибыл на место эвакуации своего авто, машину вернут
forden/Shutterstock/FOTODOM

Если автомобилист подойдет до того, как эвакуатор уедет, водителю обязаны вернуть транспорт. Об этом «Газете.Ru» сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев.

«У нас в законе предусмотрено, что транспортное средство не может быть задержано и должно быть передано обратно владельцу, имеющему возможность им управлять, если причина задержания устранена на месте», – заявил он.

Воропаев объяснил, что если владелец машины успеет подойти к машине до того, как эвакуатор тронется с места, автомобиль обязаны вернуть. В этом случае водителю выпишут только штраф за неправильную парковку или остановку.

Осенью прошлого года жительница Забайкальского края с трехмесячным ребенком на шесть часов заблокировалась в своем автомобиле, чтобы не отдавать его судебным приставам.

Ранее россиянам рассказали, какие нововведения ждать от реформы техосмотра.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пожар на НПЗ после атаки дрона, новая пенсионная программа и разрушительные грады. Что нового к утру 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!