Водителям рассказали, когда гаишник не имеет права эвакуировать машину

Если автомобилист подойдет до того, как эвакуатор уедет, водителю обязаны вернуть транспорт. Об этом «Газете.Ru» сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев.
«У нас в законе предусмотрено, что транспортное средство не может быть задержано и должно быть передано обратно владельцу, имеющему возможность им управлять, если причина задержания устранена на месте», – заявил он.
Воропаев объяснил, что если владелец машины успеет подойти к машине до того, как эвакуатор тронется с места, автомобиль обязаны вернуть. В этом случае водителю выпишут только штраф за неправильную парковку или остановку.
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