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В Москве частично открыли проезд к рынку «Садовод», который горел утром

В Москве частично открыли проезд к ТК «Садовод», горевшему после атаки дронов
Telegram-канал «Москва сегодня»

В Москве открыли несколько улиц в районе ТК «Садовод». Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На юго-востоке города постепенно начали снимать ограничения движения. Движение открыто: на улице Верхние Поля в оба направления; на улице Чагинская», — говорится в публикации.

Прямой проезд к ТК «Садовод» был временно закрыт утром 18 июня после начавшегося пожара. Ограничения действовали на улице Верхние Поля, на съезде с внутренней стороны МКАД в районе 14-го км и на съезде с внешней стороны МКАД в районе 15-го км.

В Дептрансе советовали использовать для парковки автомобилей стоянки ТЦ «МЕГА Белая Дача».

Утром 18 июня в Москве на МКАД загорелся самый большой вещевой рынок «Садовод». На размещенных в сети кадрах видно, как больше клубы дыма поднимаются над корпусами.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один из беспилотников упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали.

Ранее дождь с темными примесями прошел в подмосковном Железнодорожном.

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