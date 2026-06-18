Видео: автомобиль с россиянкой разворотило в фатальном ДТП

В Татарстане на видео сняли последствия фатального ДТП, в котором разбилась девушка

В Татарстане девушка на машине вылетела с дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане Поймут».

«Девушка разбилась <...> на Горьковском шоссе в Казани», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что легковой автомобиль вылетел за пределы проезжей части в момент ДТП. На записи заметно, что на место прибыли правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. В результате аварии машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, стекла, капот, бампер, отсутствует крыша.

По данным канала, травмы, которые получила водительница, оказались несовместимыми с жизнью.

До этого в Улан-Удэ байкера отбросило в массовом ДТП. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в поворачивающую машину и от удара отлетает в другой автомобиль. На записи также заметно, что в момент столкновения детали разлетаются по дороге, а байкера отбрасывает в сторону. По данным регионального канала, в результате произошедшего водитель получил травмы.

Ранее в Москве легковушка вылетела на встречку и протаранила автобус с людьми.