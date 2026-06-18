Новая марка Tenet Plus предложит россиянам кроссовер с решеткой-паутиной

Первой моделью марки Tenet Plus стал кроссовер L6 с бриллиантовым узором

Российский автомобильный бренд Tenet Plus представил первую модель — среднеразмерный кроссовер Tenet Plus L6. Как сообщает пресс-служба марки, новинка сочетает выразительный дизайн, продуманную эргономику, высокий уровень комфорта и современные интеллектуальные технологии.

Визуальным центром передней части Tenet Plus L6 стала крупная решетка радиатора с выразительным геометрическим рисунком в стилистике «бриллиантового узора». Но некоторым «бриллиантовый узор» может напомнить паутину.

Старт продаж модели, внешне напоминающей китайский Lepas L6, запланирован на третий квартал 2026 года. Она будет выпускаться на одном из автозаводов российского холдинга «АГР».

До этого боссы Volkswagen увидели крах концерна на горизонте.

Согласно данным анонимного внутреннего опроса, проведенного среди высшего руководства Volkswagen, ситуация в концерне оценивается как значительно более острая, чем считалось ранее.

Результаты этого опроса показали, что из девяти опрошенных членов правления компании шестеро характеризуют нынешнее состояние автогиганта как «угрожающее существованию». Еще трое топ-менеджеров назвали его «напряженным», и при этом никто из респондентов не выбрал вариант «некритичное».

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