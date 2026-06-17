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Автомобили

Боссы Volkswagen увидели крах концерна на горизонте

Der Spiegel: немецкому концерну Volkswagen грозит полнейший крах
DPA/Picture Alliance/Reuters

Согласно данным анонимного внутреннего опроса, проведенного среди высшего руководства Volkswagen, ситуация в концерне оценивается как значительно более острая, чем считалось ранее. Об этом сообщает Der Spiegel.

Результаты этого опроса показали, что из девяти опрошенных членов правления компании шестеро характеризуют нынешнее состояние автогиганта как «угрожающее существованию». Еще трое топ-менеджеров назвали его «напряженным», и при этом никто из респондентов не выбрал вариант «некритичное». Единодушие проявилось в другом: все девять участников опроса высказались за необходимость радикального пересмотра стратегии, особенно на рынках Китая и Северной Америки.

Эта беспрецедентная внутренняя оценка прозвучала на фоне недавних слабых квартальных отчетов брендов, входящих в концерн, и может свидетельствовать о глубоком системном кризисе в компании, которая долгие годы считалась символом немецкого автопрома, сообщает издание.

До этого стало известно, что немецкий автоконцерн Mercedes планирует объединиться с мюнхенским стартапом Tytan Technologies, который, в частности, поставляет дроны-перехватчики Украине.

Компании хотят создать мобильные группы антидронной обороны на базе военных внедорожников Mercedes G-класса. Машины оснастят системами Drone Defender от стартапа. По задумке, эти группы будут защищать объекты критической инфраструктуры Германии от беспилотников.

Антидронные системы можно будет применять как прямо с мобильной платформы, так и после развертывания на земле. Кроме защиты инфраструктуры, платформы могут использоваться в зоне боевых действий — например, в составе группы с командным центром на базе малотоннажного Sprinter.

Ранее сообщалось, что в России наладят выпуск легких бронеавтомобилей.

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