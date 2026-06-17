Автоэксперт раскрыл, реально ли уснуть за рулем мотоцикла

Существует утверждение, что рев мотора и набегающий ветер не дадут мотоциклисту уснуть за рулем, даже если он сильно устал. Однако это не так, предупредил в интервью RT руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

«Точка сна у водителя автомобиля, конечно, наступит раньше, чем у мотоциклиста. Однако мозг человека адаптируется ко всему, включая ветер, рев мотора и вибрации. И мотоциклист также может заснуть за рулем», — сказал эксперт.

Главная опасность, по его словам, заключается в том, что уставший водитель не замечает, как перестает понимать грань, когда он уже не контролирует обстановку, а его транспорт движется в хаотичном направлении.

Накануне в Новосибирске мотоциклист попал в фатальное ДТП.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как двухколесное транспортное средство врезается в черный автомобиль, который выезжает на проезжую часть. От удара байкер отлетает в сторону на несколько метров и падает на дорогу. По данным СМИ, он получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Крыму ограничили передвижение мотоциклов и мопедов.