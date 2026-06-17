Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

В новых районах Москвы начнут работать беспилотные такси

Минтранс: беспилотные такси появятся в новых районах Москвы уже в 2026 году
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В 2026 году в новых районах Москвы начнут курсировать беспилотные такси, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минтранса РФ.

Согласно материалам Минтранса РФ, представленным на выставке в Совете Федерации, в столице будет запущено 200 автономных автомобилей: 100 из них станут доступны для пассажирских перевозок, еще 100 будут использоваться для дальнейшего развития технологий.

В настоящее время сервис беспилотных такси проходит тестовую эксплуатацию в Москве, Иннополисе и на федеральной территории «Сириус». Помимо этого, в материалах ведомства прогнозируется значительный рост беспилотного транспорта в стране: к 2027 году парк роботов-доставщиков должен достигнуть 20 тыс. единиц, количество беспилотных грузовиков к 2028 году вырастет до 992 единиц, а к 2030 году — до 4,1 тыс. машин.

В мае Минпромторг РФ расширил список автомобилей, одобренных для работы в такси. В новую версию перечня вошел кроссовер Omoda C5, выпуском которых занимается автозавод холдинга АГР в Калуге.

Закон о локализации автомобилей, используемых в качестве такси, вступил в России в силу с 1 марта. Есть два условия внесения модели в реестр, при этом достаточно, чтобы она соответствовала только одному из них.

Ранее стало известно, что в России запретят ездить на технически неисправных автомобилях.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!