В новых районах Москвы начнут работать беспилотные такси

Минтранс: беспилотные такси появятся в новых районах Москвы уже в 2026 году

В 2026 году в новых районах Москвы начнут курсировать беспилотные такси, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минтранса РФ.

Согласно материалам Минтранса РФ, представленным на выставке в Совете Федерации, в столице будет запущено 200 автономных автомобилей: 100 из них станут доступны для пассажирских перевозок, еще 100 будут использоваться для дальнейшего развития технологий.

В настоящее время сервис беспилотных такси проходит тестовую эксплуатацию в Москве, Иннополисе и на федеральной территории «Сириус». Помимо этого, в материалах ведомства прогнозируется значительный рост беспилотного транспорта в стране: к 2027 году парк роботов-доставщиков должен достигнуть 20 тыс. единиц, количество беспилотных грузовиков к 2028 году вырастет до 992 единиц, а к 2030 году — до 4,1 тыс. машин.

В мае Минпромторг РФ расширил список автомобилей, одобренных для работы в такси. В новую версию перечня вошел кроссовер Omoda C5, выпуском которых занимается автозавод холдинга АГР в Калуге.

Закон о локализации автомобилей, используемых в качестве такси, вступил в России в силу с 1 марта. Есть два условия внесения модели в реестр, при этом достаточно, чтобы она соответствовала только одному из них.

Ранее стало известно, что в России запретят ездить на технически неисправных автомобилях.