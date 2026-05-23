Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Список автомобилей-такси расширили за счет нового кроссовера

Кроссовер Omoda C5 допустили до работы в такси
Omoda

Минпромторг РФ расширил список автомобилей, одобренных для работы в такси. В расширенную версию перечня вошел кроссовер Omoda C5, выпуском которых занимается автозавод холдинга АГР в Калуге. Соответствующая публикация появилась на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Для того, чтобы Минпромторг России мог рассмотреть возможность включения той или иной модели в данный перечень, продукция автопроизводителя должна соответствовать одному из критериев, установленных законом о локализации такси», — напомнил Минпромторг.

Закон о локализации автомобилей, используемых в качестве такси, вступил в России в силу с 1 марта. Есть два условия внесения модели в реестр, при этом достаточно, чтобы она соответствовала только одному из них.

Во-первых, автомобиль может соответствовать требуемому уровню локализации, измеряемому в баллах. Аналогичный принцип действует при осуществлении госзакупок. Во-вторых, в список включают модели, выпускаемые по специальным инвестиционным контрактам, которые были подписаны с марта 2022 года по март 2025 года.

В актуальный список, автомобилей, соответствующих требованиям для работы в такси, входит 27 позиций, включая Omoda C5. Это семь моделей Lada, шесть моделей «Москвича», по три модели Evolute и Voyah, две модели Sollers, электрокроссовер UMO 5, а также три автомобиля Haval и один Tenet.

Ранее в петербургском дворе нашли редкий по мировым меркам Facel-Vega FV.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!