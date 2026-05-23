Список автомобилей-такси расширили за счет нового кроссовера

Минпромторг РФ расширил список автомобилей, одобренных для работы в такси. В расширенную версию перечня вошел кроссовер Omoda C5, выпуском которых занимается автозавод холдинга АГР в Калуге. Соответствующая публикация появилась на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Для того, чтобы Минпромторг России мог рассмотреть возможность включения той или иной модели в данный перечень, продукция автопроизводителя должна соответствовать одному из критериев, установленных законом о локализации такси», — напомнил Минпромторг.

Закон о локализации автомобилей, используемых в качестве такси, вступил в России в силу с 1 марта. Есть два условия внесения модели в реестр, при этом достаточно, чтобы она соответствовала только одному из них.

Во-первых, автомобиль может соответствовать требуемому уровню локализации, измеряемому в баллах. Аналогичный принцип действует при осуществлении госзакупок. Во-вторых, в список включают модели, выпускаемые по специальным инвестиционным контрактам, которые были подписаны с марта 2022 года по март 2025 года.

В актуальный список, автомобилей, соответствующих требованиям для работы в такси, входит 27 позиций, включая Omoda C5. Это семь моделей Lada, шесть моделей «Москвича», по три модели Evolute и Voyah, две модели Sollers, электрокроссовер UMO 5, а также три автомобиля Haval и один Tenet.

