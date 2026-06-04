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Автомобили

В России запретят ездить на технически неисправных автомобилях

МВД России запретит эксплуатацию неисправных машин с 2030 года
Наталья Горшкова/РИА «Новости»

В России неисправные автомобили, которые создают угрозу безопасности, планируют выводить из дорожного потока. Это предусматривает утвержденный правительством РФ план, с деталями которого ознакомилось ТАСС.

Согласно документу, на 2030 год планируется «законодательное закрепление внедрения механизма запрещения эксплуатации неисправного транспортного средства». Проект разработает МВД РФ. Речь идет о машинах, чье техническое состояние создает реальную опасность для участников движения.

Кроме того, к 2029 году Росстандарт, МВД и Минпромторг с участием института НАМИ подготовят доклад о создании механизма исключения из дорожного потока автомобилей, у которых аннулированы документы о соответствии требованиям безопасности. Это касается случаев, когда нарушения выявлены в рамках госконтроля в области безопасности дорожного движения.

До этого автомобильный юрист Лев Воропаев сообщил, что в 2026 году техосмотр должны пройти грузовики, каршеринг, автобусы и такси, учебные и старые автомобили, а также платные пассажирские коммерческие транспортные средства.

Ранее сообщалось, что операторов ТО начнут блокировать за фиктивный техосмотр с 1 сентября.

 
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