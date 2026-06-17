На Крымском мосту перекрывали движение транспорта

Движение машин по Крымскому мосту временно приостанавливали. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Информация о том, что движение по мосту перекрыли, появилась в 4:26 мск. Водителей и пассажиров призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Спустя 19 минут Telegram-канал сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.

По состоянию на 5:00 мск с обеих сторон транспортного перехода затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.

15 июня арбитраж в Гааге отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста. В МИД РФ рассказали, что утверждения украинской стороны о якобы препятствовании перехода навигации судов в данных акваториях признаны необоснованными.

В МИД РФ назвали требование о демонтаже моста абсурдным и циничным, отметив, что само его заявление показало бесчеловечную сущность Киева, который до сих пор стремится наказать крымчан за их выбор в пользу России.

Ранее ВСУ нанесли удары по мостам в Херсонской области.