Видео: на трассе М-7 воспламенился большегруз, движение затруднено

На трассе М-7 в Татарстане воспламенился большегруз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Фура горит на трассе М7. Есть ли пострадавшие — неизвестно, но уже собралась пробка около двух километров», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что пламя охватило фуру полностью, при этом над трассой поднимаются большие клубы дыма.

До этого в Приморском крае самосвал раздавил автомобиль с людьми в момент фатального ДТП. На размещенных в сети кадрах видно, что УАЗ получил серьезные повреждения: машину полностью смяло.В момент аварии в автомобиле находилось два человека: 37-летний водитель и 22-летний пассажир. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего автомобилиста с переломами ребер, плеча и пальца руки. Травмы пассажира оказались несовместимыми с жизнью.

Кроме того, на юго-востоке Москвы воспламенился грузовик.

Ранее Hyundai снес человека на дороге в момент фатального ДТП.