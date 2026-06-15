«Газель» вспыхнула на юго-востоке Москвы

На юго-востоке столицы воспламенился грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Газель» сгорела в Батайском проезде на юго-востоке Москвы сегодня утром. К этой минуте машину потушили, никто не пострадал», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что пламя полностью охватило водительскую кабину, при этом на место прибыли спасатели.

До этого на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге каршеринговый автомобиль сбил велосипедиста, который двигался по проезжей части. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Авария произошла утром 13 июня, в 10:15 утра. На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что велосипедист ехал в правом ряду, а автомобиль Kia Rio в раскраске каршерингового сервиса выезжал с примыкающей полосы. Водитель автомобиля в результате сбил велосипедиста. От удара пострадавший взлетел в воздух и упал на капот машины.

Ранее ДТП парализовало МКАД.