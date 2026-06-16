Видео: Hyundai снес человека на дороге в момент фатального ДТП

В Калининградской области пешеход разбился в жестком ДТП с Hyundai

В поселке Петрово Калининградской области автомобиль сбил человека. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

«Хендай» сбил 61-летнего мужчину, когда тот перебегал дорогу не по зебре. Удар был такой силы, что человека подкинуло на пару метров вверх», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черная иномарка сносит человека, который переходит дорогу в необорудованном для пешеходов месте. По данным канала, в результате произошедшего мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Приморском крае самосвал раздавил автомобиль с людьми в момент фатального ДТП. На размещенных в сети кадрах видно, что УАЗ получил серьезные повреждения: машину полностью смяло.В момент аварии в автомобиле находилось два человека: 37-летний водитель и 22-летний пассажир. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего автомобилиста с переломами ребер, плеча и пальца руки. Травмы пассажира оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее легковушка с человеком попала в ДТП, влетев в дом.