Россиян предупредили об опасности мойки автомобиля на жаре

В летний сезон мыть автомобиль лучше всего во второй половине дня. В это время основная жара, которая может навредить транспортному средству, уже спадает. Об этом RT рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

«Сильно нагретый на солнце кузов, который дополнительно нагрелся от работы мотора, вредно поливать холодной водой. Резкий перепад температуры может образовать небольшие трещины на лаке. А в местах, где есть сколы, краска может отслоиться», — объяснил специалист.

При этом, по его словам, попадание холодной воды на раскаленное лобовое стекло автомобиля безопасно, если на нем нет трещин или глубоких сколов. Однако при наличии подобных повреждений есть риск, что они начнут расходиться из-за перепада температуры.

Эксперт добавил, что в жаркую погоду особенно осторожно нужно подходить работе с тормозами. Колодки и тормозные диски могут нагреться до крайне высоких температур, в результате чего при резком охлаждении они могут деформироваться. На фоне этого автомобиль начнет тормозить рывками, а также будет ощущаться биение на руле.

Руководитель группы технической поддержки, тестирования и сертификации шинной компании Ikon Tyres Александр Пархомчук до этого предупредил в беседе с «Газетой.Ru», что перекачанные шины грозят автомобилисту быстрым износом протектора и потерей управляемости. Автомобиль хуже держит траекторию в поворотах, не реагирует на руль и опасен на мокром асфальте – это критично при резких маневрах и экстренном торможении, отметил эксперт.

Ранее врач предупредила о скрытой опасности кондиционера в автомобиле.