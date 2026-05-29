Россиянам рассказали, чем чреват небольшой перебор с давлением в шинах

Перекачанные шины грозят автомобилисту быстрым износом протектора и потерей управляемости. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель группы технической поддержки, тестирования и сертификации шинной компании Ikon Tyres Александр Пархомчук.



«Давление в шинах — это не та вещь, которой можно пренебрегать. Проверять его нужно обязательно на холодных шинах и не реже одного раза в две недели. Любое, даже небольшое отклонение от нормы способно серьезно сократить срок службы покрышки», — пояснил эксперт.



Если давление окажется превышенным, центральная часть протектора начнет стираться намного быстрее, чем края. В итоге шина придет в негодность задолго до того, как выработает свой ресурс, подчеркнул Пархомчук.

Повышенное давление также напрямую влияет на управляемость: у перекачанной шины площадь пятна контакта с дорогой меньше. Автомобиль хуже держит траекторию в поворотах, не реагирует на руль и опасен на мокром асфальте. Это критично при резких маневрах и экстренном торможении, отметил эксперт.



Перекачанная покрышка снижает комфорт: она жестче и хуже поглощает удары от выбоин, трещин и стыков дорожного полотна. Каждая неровность буквально передается на кузов и подвеску.

Вдобавок такая шина громко гудит, чем утомляет водителя и пассажиров. В итоге вместо плавной и тихой езды получается тряска и акустический дискомфорт, предупредил Пархомчук.

