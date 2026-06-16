Москвич распилил белый Mercedes SL, чтобы не отдавать молодой жене при разводе

В Москве мужчина распилил пополам Mercedes SL, чтобы не отдавать его бывшей жене

В Москве мужчина при разводе с 25-летней женой распилил пополам автомобиль Mercedes-Benz SL, чтобы не отдавать его женщине целиком. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

«Во время развода 53-летний мужчина и его 25-летняя супруга не смогли договориться, кому достанется белый Mercedes-Benz SL-класса. Мужчина предлагал компенсировать половину стоимости и оставить авто себе», — отмечается в публикации.

Женщина отказывалась от компенсации и настаивала, что машина должна достаться ей, потому что это был подарок. Бывшим супругам не удалось достичь согласия относительно дальнейшей судьбы автомобиля, поэтому мужчина вызвал бригаду рабочих, которые по его указанию разрезали машину пополам.

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