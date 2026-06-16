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Автомобили

Автомобилистам напомнили, чем чревата парковка на газонах и тротуарах

Представитель девелопера Исаев: за парковку на газоне грозит штраф
Телеграм-канал «Дептранс Москвы»

Хаотичная парковка на газонах, тротуарах и вблизи подъездов — привычная картина во многих российских дворах. Однако такие действия грозят не только конфликтами с соседями, но и штрафами. Об этом в интервью РИАМО напомнил руководитель комплекса апартаментов HILL8 от девелопера «Сити21» Ярослав Исаев.

По его словам, закон запрещает парковать автомобили на озелененных территориях, а также на детских и спортивных площадках, тротуарах, местах для инвалидов, у мусорных контейнеров и ближе 10 метров от подъезда. Помимо порчи зеленых насаждений и нарушения правил благоустройства, такие стоянки могут перекрывать проезд для спецтехники, создавая реальную угрозу безопасности, отметил эксперт.

«Ответственность за парковку на газонах регулируется региональными законами. Например, в Москве для физических лиц штраф составляет 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей», — сказал Исаев.

Управляющая компания не имеет права самостоятельно штрафовать водителей, однако обязана фиксировать нарушения и передавать материалы в административную комиссию или правоохранительные органы, добавил он.

В феврале депутаты думской фракции «Новые люди» направили письмо министру транспорта РФ Андрею Никитину с предложением разрешить бесплатную парковку на 15 минут на платных местах вблизи аптек. Авторы запроса считают, что эта мера создаст справедливые условия для людей, которым нужно ненадолго заехать за лекарствами.

Ранее россиян предупредили о схеме аферистов со штрафами на парковку.

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