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Автомобили

«Капот на крышу полетел»: автомобиль взорвался в Дагестане и попал на видео

В Дагестане автомобиль Ford взорвался и попал на видео
Кадр из видео/Telegram-канал «Блог Дагестана / новости»

В Дагестане легковой автомобиль Ford взорвался во дворе дома. Предположительно, взрыв произошел из-за неисправности газового оборудования. Об этом сообщает Telegram-канал «Блог Дагестана» и публикует видео запись последствий инцидента.

«На ровном месте Ford взорвался, по ходу, из-за газа тоже. Капот на крышу полетел», — прокомментировал случившееся автор видео.

На кадрах видно, что серебристый седан стоит на дворовой территории двухэтажного дома. У Ford сорваны внешние панели дверей, выбиты стекла и крышка багажника, а также деформировалась крыша. Капот на машине отсутствует, он виден на крыше здания, расположенного неподалеку..

До этого у челябинки случилась истерика из-за утонувшей машины. Женщина начала плакать после того, как застряла на автомобиле посреди огромной лужи и не могла сдвинуться с места.

Ранее автомобиль Hyundai сбил человека в Калининградской области.

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