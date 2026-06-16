Мигрантам планируют запретить работу в автобусах России

На Урале сотрудники ГИБДД предложили запретить мигрантами работать в автобусах. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«На встрече с компаниями-перевозчиками автоинспекторы призвали не брать иностранцев на работу, связанную с любыми перевозками людей и опасных грузов», – говорится в публикации.

По данным канала, такую идею сотрудники ГИБДД предложили после фатальной аварии, в которой не выжили пешеходы. Окончательное решение примет спецкомиссия под руководством губернатора. Она рассмотрит документ в ближайшие дни.

О крупном ДТП в центре Екатеринбурга Госавтоинспекция сообщила вечером 10 июня. Инцидент произошел у дома №17 по улице 8 Марта. Сначала автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего отлетел в забор, а затем в храм и сбил пешеходов. В аварии не выжили четыре человека: две женщины, мужчина и ребенок. По предварительной информации, еще четверо пострадали, трое из них госпитализированы. В момент аварии за рулем находился мигрант.

Ранее водитель автобуса рассказал, что устроил фатальное ДТП из-за потери сознания.