General Motors планирует начать производить компоненты для оружия на своих заводах

Американский автогигант General Motors ведет переговоры с оборонной корпорацией Lockheed Martin о производстве деталей для вооружений. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их информации, GM планирует выпускать компоненты, которые помогут Lockheed Martin нарастить выпуск боеприпасов.

В настоящее время стороны согласовывают номенклатуру изделий, которые войдут в потенциальный контракт. Ожидается, что партнерство усилит оборонное крыло General Motors, возобновившее деятельность около десятилетия назад и сосредоточенное на выпуске боевых машин пехоты. Ранее издание сообщало, что Пентагон провел встречи с руководителями ведущих автопроизводителей, в том числе GM и Ford, с целью привлечения их производственных мощностей и кадров для восполнения запасов вооружений. Эти запасы были существенно сокращены из-за поставок Киеву и американо-израильской операции против Ирана. Lockheed Martin является крупнейшим мировым разработчиком оборонных технологий, производящим, в частности, ракеты для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS.

До этого генеральный директор Volkswagen (VW) Оливер Блуме заявил, что концерн «открыт» для производства военной техники на своих заводах. Его слова приводит ZDF. При этом он подчеркнул, что на данный момент решение по этому вопросу не принято.

Ранее легкий бронированный внедорожник «Комбат Б» впервые показали на форуме в Петербурге.