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Автомобили

Крымский мост закрыли для автомобилей

По Крымскому мосту ограничили проезд
Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение для машин по Крымскому мосту временно ограничили. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – говорится в публикации.

Сообщение о перекрытии появилось в 14:37 (мск). О причинах блокировки проезда не сообщается.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают атаку Вооруженных сил Украины. Он призвал жителей не пренебрегать мерами предосторожности, покинуть открытые пространства, оставаться в безопасных местах и беречь себя.

При угрозе беспилотной опасности гражданам нужно как можно быстрее попасть в ближайшее укрытие или защитное сооружение и следить за актуальной информацией о развитии ситуации. Прежде чем покинуть помещение, нужно отключить газ, электричество и воду. Также рекомендуется держать под рукой сумку с вещами первой необходимости на случай эвакуации.

Ранее в Госдуме объяснили удары ВСУ по ведущим в Крым мостам.

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