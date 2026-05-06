Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Автомобили

Автоподставщики заработали более миллиарда на страховках за ДТП

SHOT: автоподставщики заработали 1,5 млрд рублей на страховках за липовые ДТП
МВД России

В 2026 году нарушители заработали 1 миллиард 404 миллиона рублей на подставных ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Страховые агенты по всей стране бьют тревогу и рассказывают, как именно действуют автоподставщики. Они оформляют ОСАГО на свои тачки, а буквально сразу после этого машины попадают в аварии», – говорится в публикации.

По данным канала, нарушители устраивают именно мелкие аварии, без серьезных повреждений. Такие ДТП часто происходят во дворах, на парковках (где нет камер наблюдения, и доказать вину сложно) или при кольцевом движении. Затем мошенники получают страховые выплаты, недорого ремонтируют машины в знакомых сервисах и снова попадают в аварии. Один из недавних случаев — страхового агента из Сургута обманули на 6 миллионов рублей. Помимо потери денег, женщине пришлось долго доказывать, что она не была сообщницей злоумышленников.

Всего по России зарегистрировано около 1 800 заявлений о страховом мошенничестве. Как сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов, большинство из них (около 574 миллионов рублей ущерба) приходится на ОСАГО. На мошенничество с КАСКО подано 146 заявлений на сумму 491 миллион рублей. Остальные случаи касаются завышения реального ущерба для получения больших выплат и предоставления подложных документов.

Ранее последние секунды жизни актрисы Добромиловой попали на видео.

 
Теперь вы знаете
Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!