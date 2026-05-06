Автоподставщики заработали более миллиарда на страховках за ДТП

В 2026 году нарушители заработали 1 миллиард 404 миллиона рублей на подставных ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Страховые агенты по всей стране бьют тревогу и рассказывают, как именно действуют автоподставщики. Они оформляют ОСАГО на свои тачки, а буквально сразу после этого машины попадают в аварии», – говорится в публикации.

По данным канала, нарушители устраивают именно мелкие аварии, без серьезных повреждений. Такие ДТП часто происходят во дворах, на парковках (где нет камер наблюдения, и доказать вину сложно) или при кольцевом движении. Затем мошенники получают страховые выплаты, недорого ремонтируют машины в знакомых сервисах и снова попадают в аварии. Один из недавних случаев — страхового агента из Сургута обманули на 6 миллионов рублей. Помимо потери денег, женщине пришлось долго доказывать, что она не была сообщницей злоумышленников.

Всего по России зарегистрировано около 1 800 заявлений о страховом мошенничестве. Как сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов, большинство из них (около 574 миллионов рублей ущерба) приходится на ОСАГО. На мошенничество с КАСКО подано 146 заявлений на сумму 491 миллион рублей. Остальные случаи касаются завышения реального ущерба для получения больших выплат и предоставления подложных документов.

