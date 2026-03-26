Госдума не приняла закон о запрете автоподстав

Депутаты Госдумы не поддержали инициативу об уголовной ответственности за автоподставы. Такая информация появилась на официальном сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предполагал сделать автоподставы самостоятельным преступлением. За него хотели давать до четырех лет, а если речь идет о группе лиц или тяжком вреде здоровью — до семи лет. Разработчики считали, что эти меры адекватны наказанию за мошенничество и вымогательство.

Профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству выступил против инициативы. В своем заключении он указал, что преступления, связанные с автоподставами, уже регулируются действующими нормами Уголовного кодекса, в частности статьей 27, и не требуют выделения в самостоятельный состав.

В заключении также отметили, что упоминание вымогательства как цели создания ДТП без признаков, перечисленных в статье 163 УК РФ, недостаточно для квалификации такого деяния как преступление против собственности.

