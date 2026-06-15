В России расширили перечень автомобилей для работы в такси

Минпромторг: Jetour X70Plus добавлен в перечень допущенных к работе в такси авто

Перечень автомобилей, допущенных к работе в такси, пополнен моделью Jetour X70Plus. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг России.

«Правительство расширило перечень марок и моделей автомобилей, допущенных к использованию в качестве такси. Распоряжение об этом находится на подписи. Речь идет об одном автомобиле Jetour X70Plus», — говорится в сообщении ведомства.

В Минпромторге добавили, что данный автомобиль собирается на территории России в рамках специального инвестиционного контракта. Модель имеет высокий уровень локализации производства, отметили в ведомстве.

В мае Минпромторг РФ расширил список автомобилей, одобренных для работы в такси. В новую версию перечня вошел кроссовер Omoda C5, выпуском которых занимается автозавод холдинга АГР в Калуге.

Закон о локализации автомобилей, используемых в качестве такси, вступил в России в силу с 1 марта. Есть два условия внесения модели в реестр, при этом достаточно, чтобы она соответствовала только одному из них.

Во-первых, автомобиль может соответствовать требуемому уровню локализации, измеряемому в баллах. Аналогичный принцип действует при осуществлении госзакупок. Во-вторых, в список включают модели, выпускаемые по специальным инвестиционным контрактам, которые были подписаны с марта 2022 года по март 2025 года.

Ранее стало известно, что в России запретят ездить на технически неисправных автомобилях.