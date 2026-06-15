В России назвали фейком новость о контроле спецназом «Ахмат» ведущей в Крым дороги

Алаудинов заявил о фейке про контроль «Ахмата» над ведущей в Крым трассой

Видеоролик, на котором генерал-лейтенант Апти Алаудинов «рассказывает», что спецназ «Ахмат» якобы берет под контроль ведущую в Крым трассу «Новороссия», является фейком. Об этом заявил сам Алаудинов в Telegram-канале.

Военный подчеркнул, что кадры якобы с его заявлением созданы искусственным интеллектом. Алаудинов призвал не поддаваться уловкам врага.

Генерал связал появление фейкового видео о планах «Ахмата» защищать Крым с получением Украиной новой финансовой помощи от Запада.

До этого командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди заявлял, что Украина планирует полностью изолировать Крым от России, перерезав сухопутный коридор, по которому снабжается полуостров. По его словам, интенсивность движения по Новороссийской трассе — ключевому маршруту снабжения российских войск — за месяц якобы сократилась более чем на две трети.

Ранее в Госдуме объяснили удары ВСУ по ведущим в Крым мостам.