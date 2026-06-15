Россиянам назвали главные автоновинки лета 2026 года

В ближайшее время россиян ожидает ряд интересных премьер, сообщает издание «За рулем». По информации экспертов, в ближпайшие месяцы на рынок выйдут минимум шесть важных новинок.

В список наиболее важных дебютантов вошли купе-кроссовер Avatr 07, обновленный лифтбэк Changan UNI-V и большой гибридный внедорожник GAC S9. Продолжают список электрокар iCaur V27, коммерческие автомобили марки SKM, а также премиум-седан Senat 900.

До этого были названы модели авто, которые чаще всего сдают в трейд-ин.

Владельцы Haval часто сдают свои автомобили в обмен. Об этом изданию «Газета.Ru» сообщили в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

«Владельцы китайских марок после того, как закончился срок гарантийного ремонта, часто сдают их в трейд-ин и приобретают новые модели», — сообщили специалисты.

По их словам, самыми популярными автомобилями, которые сдаются по программе трейд-ин являются модели Haval, Geely, Chery, Jetour 2021-2022 годов выпуска.

Ранее в продаже появились седаны Aurus Senat за тысячу рублей.