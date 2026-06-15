Названы модели авто, которые чаще всего сдают в трейд-ин

АвтоСпецЦентр назвал 4 модели авто, которые чаще всего сдают в трейд-ин

Владельцы Haval часто сдают свои автомобили в обмен. Об этом изданию «Газета.Ru» сообщили в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

«Владельцы китайских марок после того, как закончился срок гарантийного ремонта, часто сдают их в трейд-ин и приобретают новые модели», — сообщили специалисты.

По их словам, самыми популярными автомобилями, которые сдаются по программе трейд-ин являются модели Haval, Geely, Chery, Jetour 2021-2022 годов выпуска.

До этого директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков рассказал, что тополиный пух способен нарушить работу мотора и кондиционера вплоть до их выхода из строя. По его словам, попадая в моторный отсек, пух смешивается с дорожной пылью и масляными испарениями, образуя войлокоподобный слой, который нарушает тепловой режим двигателя. В результате повышается риск перегрева силового агрегата, особенно в пробках.

Наиболее критично забивание сот радиатора кондиционера. Из-за пуха резко снижается эффективность охлаждения, что в перспективе может привести к выходу из строя компрессора климатической установки, отметил эксперт.

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