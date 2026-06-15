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Автомобили

В продаже появились седаны Aurus Senat за тысячу рублей

В Китае наладили выпуск инерционной версии седанов Aurus Senat
Технопарк

В России начали продавать игрушечные инерционные модели первого российского седана класса «люкс» Aurus Senat. Как выяснил проект Авто Mail, производство моделей развернуто в Китае.

Игрушечные автомобили, выполненные из металла и пластика, представлены на всех крупных российских маркетплейсах по цене от 1100 рублей. Дистрибьютором продукции выступает компания «Технопарк», уточняет издание.

До этого новый Senat показали на ПМЭФ.

Премиальный седан Senat 900 впервые представили на Петербургском международном экономическом форуме. На презентации — и символической церемонии запуска производства — присутствовали первый зампредседателя правительства Денис Мантуров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Автомобиль оснащен трехлитровым двигателем мощностью 326 лошадиных сил, время разгона до 100 км/ч — 6,5 секунды. Согласно документации ОТТС, длина Senat 900 — 5,14 метра, ширина — 1,9 метра, высота — 1,5 метра.

Ранее в продаже возник экспериментальный автобус ПАЗ с полным приводом.

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