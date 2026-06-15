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Автомобили

Мурашки по коже: в Приморье змея притаилась на двери автомобиля

В Приморье на видео сняли полоза, который притаился на двери машины
Кадр из видео/Telegram

В городе Уссурийске Приморского края змея заползла на дверь автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«В Уссурийске на камеру попала необычная картина. Змея весьма удачно расположилась на двери автомобиля, делая вход в него весьма проблематичным», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент инцидента людей в автомобиле не было, при этом змея лежит на двери возле стекла машины. Местные жители предположили, что на запись попал амурский полоз.

До этого на трассе в Байкальске Иркутской области медведь вышел на трассу. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что медведь стоит на траве возле проезжей части, при этом автомобиль не пугает хищника. Авторы Telegram-канала напомнили, что людям нельзя кормить диких животных, поскольку тогда звери перестают самостоятельно добывать пищу, что может быть опасно.

Ранее россиянин ударил школьника на АЗС и попал на камеру.

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