Мотоциклисту выбили глаз, посчитав, что его мотоцикл слишком громкий

Жителя Владимирской области осудили за то, что он выбил глаз мотоциклисту

В Вязниках Владимирской области приговором суда местный житель отправлен в исправительную колонию за обезображивание лица незнакомого человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

Вечером 7 августа 2024 года 23-летний потерпевший вместе с приятелем катались на мотоциклах по улицам города Вязники. У молодых людей возник конфликт с сидевшей на лавочке компанией, в которой отдыхал осужденный – последний посчитал, что потерпевший и его приятель нарушают общественный порядок.

В ходе ссоры злоумышленник нанес жертве не менее одного удара кулаком в область левого глаза. В результате преступных действий пострадавший получил травму, повлекшую удаление глазного яблока, дальнейшее протезирование глаза и искажение черт и мимики лица.

До этого пешеход после конфликта на дороге устроил погоню с бензопилой.

Инцидент произошел 28 февраля 2026 года, когда компания из двух мужчин и двух женщин ехала на автомобиле. Водитель остановился, чтобы пропустить пешехода с бензопилой, переходившего дорогу. Как только машина начала объезжать мужчину слева, тот показал находившимся в автомобиле неприличный жест.

Водитель остановил автомобиль, чтобы сделать пешеходу замечание. В ответ нетрезвый обвиняемый завел бензопилу и начал преследовать вышедших из машины мужчин, угрожая применением насилия.

Ранее россиянин поджег авто за отказ хозяина подвезти его домой.