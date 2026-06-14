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Автомобили

Обиделся и отомстил: россиянин поджег авто за отказ хозяина подвезти его домой

Забайкалец спалил машину знакомого за отказ его подвезти
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Чернышевском округе Забайкальского края 22-летний местный житель поджег автомобиль соседа, потому что тот отказался подвезти его до дома. Об этом сообщает канал «Полиция Забайкалья» в мессенджере MAX.

«Обиделся и отомстил: в Чернышевске полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля», — говорится в публикации. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Сотрудники отдела уголовного розыска установили, что накануне у владельца автомобиля произошел конфликт с одним из местных жителей, так как мужчина отказал молодому человеку в просьбе довести его до дома. Злоумышленнику это не понравилось.

До этого пешеход после конфликта на дороге устроил погоню с бензопилой.

Инцидент произошел 28 февраля 2026 года, когда компания из двух мужчин и двух женщин ехала на автомобиле. Водитель остановился, чтобы пропустить пешехода с бензопилой, переходившего дорогу. Как только машина начала объезжать мужчину слева, тот показал находившимся в автомобиле неприличный жест.

Водитель остановил автомобиль, чтобы сделать пешеходу замечание. В ответ нетрезвый обвиняемый завел бензопилу и начал преследовать вышедших из машины мужчин, угрожая применением насилия.

Ранее последствия ДТП, парализовавшего КАД, попали на видео.

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