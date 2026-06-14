Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Пешеход после конфликта на дороге устроил погоню с бензопилой

В Белоруссии осудили угрожавшего автомобилисту бензопилой мужчину
Pixabay

Инцидент произошел 28 февраля 2026 года, когда компания из двух мужчин и двух женщин ехала на автомобиле. Водитель остановился, чтобы пропустить пешехода с бензопилой, переходившего дорогу. Как только машина начала объезжать мужчину слева, тот показал находившимся в автомобиле неприличный жест, сообщает прокуратура Минской области Республики Беларусь.

Водитель остановил автомобиль, чтобы сделать пешеходу замечание. В ответ нетрезвый обвиняемый завел бензопилу и начал преследовать вышедших из машины мужчин, угрожая применением насилия.

Суд Березинского района признал обвиняемого виновным по ч.3 ст.339 УК РБ, назначив наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года 6 месяцев.

До этого в Южной Корее мужчина изрезал таксиста из-за спора о дороге.

Инцидент произошел 26 июня прошлого года в городе Хвасон. Пассажир поссорился с 60-летним водителем из-за маршрута: 30 минут он не мог найти нужный адрес.

Злоумышленник нанес таксисту десятки ножевых ранений, угнал авто и скрылся. Водитель не выжил. При побеге мужчина сбил двух свидетелей — один получил переломы, другая — ушибы. Через час его задержали в Сеуле.

Первая инстанция приговорила злоумышленника к 35 годам тюрьмы. Адвокаты настаивали на невменяемости мужчины, но апелляция 11 июня отклонила жалобу. Судьи заявили: даже при психическом расстройстве снижать срок неоправданно.

Ранее Gelandewagen сбил с сапборда мужчину на затопленной улице Краснодара и попал на видео.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дональду Трампу — 80 лет. Вспоминаем самые скандальные истории вокруг его денег
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!