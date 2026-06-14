Пешеход после конфликта на дороге устроил погоню с бензопилой

Инцидент произошел 28 февраля 2026 года, когда компания из двух мужчин и двух женщин ехала на автомобиле. Водитель остановился, чтобы пропустить пешехода с бензопилой, переходившего дорогу. Как только машина начала объезжать мужчину слева, тот показал находившимся в автомобиле неприличный жест, сообщает прокуратура Минской области Республики Беларусь.

Водитель остановил автомобиль, чтобы сделать пешеходу замечание. В ответ нетрезвый обвиняемый завел бензопилу и начал преследовать вышедших из машины мужчин, угрожая применением насилия.

Суд Березинского района признал обвиняемого виновным по ч.3 ст.339 УК РБ, назначив наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года 6 месяцев.

До этого в Южной Корее мужчина изрезал таксиста из-за спора о дороге.

Инцидент произошел 26 июня прошлого года в городе Хвасон. Пассажир поссорился с 60-летним водителем из-за маршрута: 30 минут он не мог найти нужный адрес.

Злоумышленник нанес таксисту десятки ножевых ранений, угнал авто и скрылся. Водитель не выжил. При побеге мужчина сбил двух свидетелей — один получил переломы, другая — ушибы. Через час его задержали в Сеуле.

Первая инстанция приговорила злоумышленника к 35 годам тюрьмы. Адвокаты настаивали на невменяемости мужчины, но апелляция 11 июня отклонила жалобу. Судьи заявили: даже при психическом расстройстве снижать срок неоправданно.

Ранее Gelandewagen сбил с сапборда мужчину на затопленной улице Краснодара и попал на видео.