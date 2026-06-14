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Автомобили

Движение машин по Крымскому мосту приостановлено

Автодвижение по Крымскому мосту перекрыто в двух направлениях
Константин Михальчевский/РИА Новости

Доступ автомобилей на Крымский мост с обеих сторон временно перекрыт. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

Пост опубликован в 19:56. В нем автомобилистов на переправе и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

С 16:00 затруднений с проездом к пунктам ручного досмотра со стороны Тамани и Керчи на мосту не было.

В ночь на 13 июня в Севастополе была объявлена воздушная тревога, а потом город атаковали ВСУ. Власти попросили жителей не пренебрегать мерами предосторожности, покинуть открытые пространства, оставаться в безопасных местах и беречь себя. На этом фоне проезд автотранспорта по Крымскому мосту тоже был временно запрещен.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

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