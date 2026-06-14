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Автомобили

Российские власти готовят новые требования к «возрастным» автомобилям

Росстандарт и МВД усовершенствуют требования к безопасности автомобилей старше 30 лет
ragestocker/Shutterstock/FOTODOM

Росстандарт, МВД, Минпромторг и Минтранс подготовят новые требования к владельцам «возрастных» автомобилей, призванные усовершенствовать требования к технической безопасности таких машин. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий приказ Росстандарта, уточняющий требования к авто старше 30 лет, должен быть разработан к 2030 году.

Кроме того, в 2026–2030 годах должны измениться требования к бортовым системам машин, системам мониторинга, круиз-контроля, помощи водителю, очистки и критерии использования так называемых «алкозамков» — систем блокирования запуска двигателя в случае фиксации паров алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе. Также будут определены условия работы систем обнаружения признаков сна водителя и отвлечения его внимания, систем, дистанционно контролирующих скорость движения автомобиля, манеру вождения и т.д.

До этого в России скорректировали порядок проведения экзаменов на получение водительских права, некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта 2027 года.

Ранее в Госдуме предложили смягчить правила эвакуации машин.

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