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Автомобили

В Госдуме предложили смягчить правила эвакуации машин

Депутат Нилов предложил дать водителям 15 минут, чтобы забрать авто с эвакуатора
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить за водителями право остановить эвакуацию автомобиля в течение 15 минут, если машина уже погружена на эвакуатор, а документы остались в салоне или дома. Соответствующую инициативу депутат озвучил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По действующему закону водитель может предотвратить эвакуацию, предъявив документы на машину. Однако, как отметил парламентарий, на практике у автовладельцев нередко нет возможности забрать документы из салона автомобиля, который уже поставлен на эвакуатор. Кроме того, документов может не оказаться при себе.

Депутат также подчеркнул, что можно предъявлять и электронные копии документов. По его мнению, при наличии водителя автомобиль не следует забирать на штрафстоянку — достаточно выписать штраф за неправильную парковку.

До этого стало известно, что в России хотят пересмотреть определения, при которых люди старшего поколения допускаются к вождению. Это прописано в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го.

В Стратегии также указано, что водители старшего возраста чаще становятся виновниками транспортных происшествий ‎по сравнению с представителями других возрастных групп. Также приведена статистика, по которой к 2030 году доля граждан в возрасте 60 лет и старше в общей структуре населения составит ‎25,8%.

Ранее в Госдуме предложили отменить штраф для автомобилистов за забытые права.

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