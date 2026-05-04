Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

В России изменили правила сдачи экзаменов на водительские права

Правительство России утвердило новые правила проведения экзаменов на права
Максим Блинов/РИА Новости

Правительство России скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права, некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что были внесены изменения в правила проведения экзаменов на право управления автомобилями и выдачи водительских удостоверений.

Теперь практический экзамен на право управления транспортным средством назначается не позднее 60 дней с момента сдачи теоретической части. Если гражданин не сдал такой экзамен в шестимесячный срок, то ему назначат повторное тестирование теории, которое проводится не позднее 30 дней со дня истечения шестимесячного срока.

До этого сообщалось, что россиянам могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинской справки. Предполагается, что от предоставления справки могут освободить россиян при подаче заявления через «Госуслуги». Кроме того, будет учитываться факт наличия информации о здоровье кандидата в водители в едином электронном реестре.

Ранее в России заявили о критической ситуации с подготовкой будущих водителей.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!