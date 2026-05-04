В России изменили правила сдачи экзаменов на водительские права

Правительство России скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права, некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что были внесены изменения в правила проведения экзаменов на право управления автомобилями и выдачи водительских удостоверений.

Теперь практический экзамен на право управления транспортным средством назначается не позднее 60 дней с момента сдачи теоретической части. Если гражданин не сдал такой экзамен в шестимесячный срок, то ему назначат повторное тестирование теории, которое проводится не позднее 30 дней со дня истечения шестимесячного срока.

До этого сообщалось, что россиянам могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинской справки. Предполагается, что от предоставления справки могут освободить россиян при подаче заявления через «Госуслуги». Кроме того, будет учитываться факт наличия информации о здоровье кандидата в водители в едином электронном реестре.

Ранее в России заявили о критической ситуации с подготовкой будущих водителей.