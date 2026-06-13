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Автомобили

Названы причины ДТП с самосвалом и маршруткой в Звенигороде

Mash: водитель самосвала врезался в маршрутку в Звенигороде и не выжил

По предварительным данным, ДТП с грузовиком и маршруткой в подмосковном Звенигороде произошло из-за того, что водитель самосвала не справился с управлением. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Водитель «КамАЗа» не справился с управлением и влетел в микроавтобус «Луидор», следовавший по маршруту Звенигород — санаторий имени Герцена. Маршрутка опрокинулась», — отмечается в публикации.

По данным Mash, водитель самосвала получил травмы, несовместимые с жизнью. Травмы получили 12 пассажиров маршрутки. Один из них получил тяжелые травмы: переломы грудной клетки, ребер, руки и травматический шок. Он госпитализирован.

На кадрах с места происшествия видно, что авария произошла на повороте дороги. Маршрутка опрокинулась на обочину. У самосвала, стоящего на встречной обочине, разорвана левая часть кабины.

В ГУ МВД по Московской области уточнили, что авария произошла примерно в 14:30.

«По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным такси «Газель», — подтвердили в полиции.

Ранее стало известно, что ДТП с маршруткой и грузовиком произошло в Звенигороде.

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