Дерево обрушилось на автобус с людьми в Подмосковье

В Подмосковье на автобус с пассажирами рухнуло дерево

В подмосковном городе Щелково на рейсовый автобус с пассажирами упало дерево. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

«Инцидент произошел на остановке на Центральной улице, сообщил источник РЕН ТВ. Всего в салоне было 10 пассажиров, никто не пострадал, они самостоятельно покинули транспорт», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия видно, что на автобус рухнула верхняя часть ствола и кроны крупной березы. Дерево росло на газоне сразу за остановочным павильоном. Удар пришелся на переднюю часть рейсового автобуса ПАЗ.

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