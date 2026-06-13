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Автомобили

Дерево обрушилось на автобус с людьми в Подмосковье

В Подмосковье на автобус с пассажирами рухнуло дерево
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В подмосковном городе Щелково на рейсовый автобус с пассажирами упало дерево. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

«Инцидент произошел на остановке на Центральной улице, сообщил источник РЕН ТВ. Всего в салоне было 10 пассажиров, никто не пострадал, они самостоятельно покинули транспорт», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия видно, что на автобус рухнула верхняя часть ствола и кроны крупной березы. Дерево росло на газоне сразу за остановочным павильоном. Удар пришелся на переднюю часть рейсового автобуса ПАЗ.

До этого в Подмосковье на платной трассе М-12 произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга и универсала Lada Largus.

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