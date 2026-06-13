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Автомобили

Продажи новых автомобилей европейских брендов удвоились в России

В России в 2026 году вдвое выросли продажи автомобилей европейских марок
Mercedes-Benz

По итогам пяти месяцев 2026 года продажи в России автомобилей европейских брендов увеличились в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Всего за 5 месяцев у нас было продано 26,7 тысяч новых легковых автомобилей европейских брендов. Что на 104% больше, чем в январе-мае прошлого года (13,1 тыс шт). Рыночная доля европейцев составила чуть более 5%», — написал Целиков.

На первом месте по объемам продаж в указанный период оказалась марка BMW с результатом 6,4 тыс. машин (рост на 51%), за ней следуют Volkswagen и Audi (5,7 тыс. машин и 4,6 тыс. машин соответственно). В первую десятку лидеров входят также Mercedes-Benz, Skoda, Land Rover, Porsche, Volvo, Mini и Rolls-Royce.

Ранее в России упали цены на премиальный Hongqi H6.

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