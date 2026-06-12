В России упали цены на премиальный китайский лифтбек Hongqi H6

Лифтбек Hongqi H6 от экс-дизайнера Rolls-Royce подешевел в РФ на 161 тыс. рублей

Китайский премиальный бренд Hongqi снизил цены на лифтбек H6, который начал официально продаваться в России год назад. Как сообщает «Автоновости дня».

Начальная комплектация «Делюкс» подешевела на 231 тыс. рублей — до 4,1 млн рублей. Топ-версия «Спорт» стала доступнее на 161 тыс. рублей, теперь она стоит 4,4 млн рублей. Так Hongqi частично компенсировал январское подорожание на 380 тыс. рублей.

Премьера пятидверного лифтбека, созданного при участии экс-дизайнера Rolls-Royce Джайлса Тейлора, состоялась в России год назад. Модель считается прямым конкурентом Audi A5 Sportback и Mercedes-Benz CLA. Ее габариты: длина — 4990 мм, ширина — 1876 мм, высота — 1450 мм, колесная база — 2920 мм.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось, что «Москвич» анонсировал выпуск гибридного автомобиля в 2027 году.