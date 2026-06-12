Стало известно, когда закончится дождь в Москве

Сильный дождь, который 12 июня начался в Москве, закончится только вечером. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

«По прогнозу синоптиков, в ближайший час и до конца дня в городе ожидаются дождь с грозой и сильный ветер. Выбирайте скорость с учетом погодных условий и видимости. В непогоду даже привычный маршрут требует осторожности», — сообщает канал.

В ЦОДД рекомендовали водителям соблюдать дистанцию и избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, напомнив, что на мокрой дороге тормозной путь увеличивается, а также не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

До этого ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в июле температура в столице будет примерно соответствовать климатической норме. Синоптик уточнила, что ночью она составит +11...16°C, а днем — +21...26°C. При этом Паршина не исключила похолоданий до +17...22°C в отдельные дни.

Ранее россиянам рассказали, куда поехать в отпуск, чтобы сбежать от жары.