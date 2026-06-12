Прокуратура добилась ареста водителя автобуса по факту резонансного ДТП в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в отношении водителя автобуса, совершившего наезд на пешеходов. Как сообщили Свердловской области в прокуратуре, мужчина 1977 года рождения заключен под стражу до 10 августа 2026 года.

Водителю предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Прокуратура ходатайствовала об аресте, аргументируя это тем, что обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей или иным способом воспрепятствовать расследованию. Суд удовлетворил ходатайство.

О крупном ДТП в центре Екатеринбурга Госавтоинспекция сообщила вечером 10 июня. Инцидент произошел у дома №17 по улице 8 Марта. В аварии не выжили две женщины, мужчина и ребенок.

Как заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер, бригады скорой помощи оказали помощь нескольким пострадавшим на месте аварии, остальных — госпитализировали.

Ранее водитель автобуса, устроивший фатальное ДТП в Екатеринбурге, раскрыл детали.