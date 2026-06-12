В ГИБДД объявили о массовых проверках водителей по стране

В период с 11 по 14 июня Госавтоинспекция РФ проводит масштабные рейды на дорогах страны. Как сообщили «Известиям» в ведомстве, основная цель — выявление нетрезвых автомобилистов.

Особое внимание будет уделено регионам с интенсивным трафиком: Тверской, Новгородской, Ивановской, Пензенской, Кировской областям, Еврейской АО, Республике Коми и Крыму.

Кроме того, в ГИБДД призвали граждан не оставаться в стороне и немедленно сообщать в полицию, если они увидят водителя в неадекватном состоянии за рулем, заверив, что по каждому такому сигналу будут оперативно приняты меры.

В Госавтоинспекции подчеркнули: пьяная езда или отказ от медосвидетельствования грозит лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также существенным штрафом. В отдельных случаях нарушителю может грозить и уголовная статья.

До этого Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, упрощающие процесс проверки водителей на наличие опьянения. Согласно новому закону, инспекторам ГИБДД больше не потребуется оформлять ряд документов. Теперь отметку об отстранении водителя и задержании автомобиля с указанием даты и места можно будет фиксировать в других документах.

До введения данного закона в России при обнаружении водителя в состоянии опьянения необходимо было составлять от трех до пяти различных документов. Авторы поправок считают, что эта процедура избыточна и требует упрощения.

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