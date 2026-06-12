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Автомобили

В России усилят борьбу с ДТП на встречной полосе

В России примут меры против ДТП с выездом на встречную полосу
Shutterstock/FOTODOM

Власти России будут заниматься предотвращением причин и условий аварий, связанных с выездом на встречную полосу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства РФ.

В нем говорится, что соответствующую работу возложили на Минтранс, Росавтодор, «Автодор» и исполнительные органы субъектов. Ответственные за исполнение поручения ведомства будут проводить ее на ежегодной основе. По результатам проделанной работы они будут предоставлять доклад в правительство.

4 июня сообщалось, что в России неисправные автомобили, которые создают угрозу безопасности, планируют выводить из дорожного потока. Это предусматривает утвержденный правительством РФ план.

Согласно документу, на 2030 год планируется «законодательное закрепление внедрения механизма запрещения эксплуатации неисправного транспортного средства». Проект разработает МВД РФ. Речь идет о машинах, чье техническое состояние создает реальную опасность для участников движения.

Ранее были названы фатальные ошибки очевидцев ДТП, которые превращают пострадавших в инвалидов.

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