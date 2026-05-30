Названы фатальные ошибки очевидцев ДТП, которые превращают пострадавших в инвалидов

В момент, когда очевидцы ДТП пытаются помочь пострадавшим, совершается большинство ошибок. О том, чего категорически нельзя делать на месте аварии, «Газете.Ru» рассказала Владлена Березовская, фельдшер скорой и неотложной помощи, эксперт телеканала «Доктор».

Первое, что пытаются сделать очевидцы, — извлечь человека из автомобиля. Это самая опасная ошибка: без крайней необходимости (пожара или задымления) трогать пострадавшего нельзя. «Люди пытаются помочь и начинают вытаскивать человека с резкими движениями, поворотами шеи и головы. Это усугубляет травму или перелом шейного отдела позвоночника», — объясняет Березовская. Если машина не дымит, а человек дышит и у него есть пульс — оставьте его в покое.

При ДТП часто возникают артериальные кровотечения: бедренные, подколенные или сонные. Здесь есть от 2 до 4 минут, чтобы предотвратить смерть от кровопотери. Главная ошибка — попытка промыть рану водой или залить ее антисептиком. «Это будет термический ожог, а не остановка кровотечения», — подчеркивает фельдшер. Вместо этого нужно немедленно наложить жгут выше места повреждения или создать тугую давящую повязку из стерильных бинтов.

Часто пострадавшим пытаются дать обезболивающее или алкоголь. Это запрещено. «Знаю, что многие дают аспирин. Но если у пациента разрыв селезенки, печени или легких, кровь от аспирина побежит еще быстрее. Когда приедет бригада медиков, оказывать помощь будет уже поздно», — предупреждает Березовская.

При ранении шеи частая ошибка — попытка туго забинтовать всю шею, что перекрывает дыхание. «Нужно надеть перчатки из аптечки и закрыть место повреждения пальцевым прижатием. Или взять бинт и примотать его к шее через здоровую руку пострадавшего, поднятую вверх», — советует эксперт. Это позволит перекрыть сонную артерию, не сдавливая дыхательные пути.

Сердечно-легочную реанимацию делать надо тогда, когда вы уверены, что у человека нет ни пульса, ни дыхания, ни сознания. Если пострадавший дышит, проведение СЛР опасно: можно сломать ребра и повредить внутренние органы. Также нельзя вправлять вывихи или выпрямлять сломанные конечности.

Эвакуировать из машины нужно только при риске возгорания, взрыва или если человек перестал дышать. В этом случае фиксировать его нужно, заводя руки под подмышки и придерживая подбородок. Если явной угрозы нет — ваша задача быть рядом, разговаривать, не давать терять сознание.

«Сначала обеспечьте свою безопасность (аварийка, знак), затем оцените пострадавших. При звонке в скорую сообщите точный адрес, количество раненых и их состояние. Помните: ваша главная задача — «дотянуть» пострадавшего до приезда профессионалов, не добавив новых травм», — объяснила она.

