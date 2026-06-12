В Брюсселе связали электросамокаты с авариями и наркотрафиком

Власти Брюсселя со следующего года запретят прокат электросамокатов из-за многочисленных ДТП. Об этом сообщило агентство Belga.

«Только в 2025 году в Брюсселе 666 человек получили серьезные травмы в авариях с электросамокатами. Рост составил 26% по сравнению с предыдущим годом», — говорится в материале.

В правительстве Брюсселя отметили, что арендованные самокаты также пользуются популярностью у уличных банд. По данным властей, в 2025 году злоумышленники использовали эти транспортные средства в 25 вооруженных нападениях.

В связи с этим власти города решили не продлевать лицензии компаниям Dott и Bolt, занимающимся арендой электросамокатов. Действие текущих документов закончится в конце 2026 года.

2 июня в подмосковном Подольске приостановили работу сервисов аренды электросамокатов. Согласно постановлению властей, деятельность кикшеринговых компаний на территории городского округа временно прекращена до заключения соглашения о взаимодействии при использовании средств индивидуальной мобильности и разработки необходимых нормативно-правовых актов.

Ранее в России проблему с самокатами сменил другой вид транспорта.