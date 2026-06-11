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Мужчина со спущенными трусами терся о россиянку в автобусе и попал на камеру

В Барнауле пассажир автобуса спустил трусы и потерся о женщину
Telegram-канал «Инцидент Барнаул»

В Барнауле пассажир автобуса спустил одежду и потерся о женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

«Сегодня в 7:29 в автобусе №20 участница нашего сообщества Дарья почувствовала, как что-то трется об нее. Обернувшись и наклонив голову, она увидела молодого человека со спущенными штанами и трусами. Женщина начала фотографировать и снимать происходящее. Увидев это, мужчина стремительно побежал к выходу на остановке «Магистральная», – говорится в публикации.

На кадрах, которые сняла женщина, заметно, как мужчина в синей футболке быстро проходит сквозь толпу пассажиров и направляется к выходу.

До этого в Воронеже полуголый мужчина пробежался по дороге. Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, как воронежец в трусах бежит по обочине проезжей части, после чего сворачивает на тротуар. На записи также заметно, что рядом с нарушителем проехал курьер на скутере. О причинах произошедшего не сообщается.

Ранее мужчина напал на москвичку из-за дорожного конфликта.

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