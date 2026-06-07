Мужчина напал на москвичку из-за дорожного конфликта

В Москве мужчина напал на водительницу на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Сначала 46-летний Ярослав И. бросил какой-то предмет в авто и перегородил ему дорогу. Поняв, что женщина не собирается выходить, он разбил стекло со стороны водителя. Кроме того, мужчина вел себя агрессивно: кричал матом, размахивал руками и оскорблял женщину», – говорится в публикации.

Мужчина, как рассказали его знакомые, занимает должность руководителя в инженерно-строительном менеджменте и параллельно ведет индивидуальное предпринимательство по сантехническим работам. Суд счел его раскаяние смягчающим обстоятельством и ограничился административным штрафом.

До этого в Санкт-Петербурге на 67 километре внутренней стороны КАД автомобиль каршеринга наехал на рабочего. Авария произошла ночью. В результате ДТП мучжина получил травмы, несовместимые с жизнью. О перекрытиях на автодороге не сообщается.

Ранее машина с гаишниками опрокинулась в ДТП на юге Москвы.